Франция призывает своих граждан срочно уехать из Беларуси: в чем причина

Выехать можно в Польшу, Латвия или в Литву

МИД Франции призывает своих граждан немедленно покинуть Беларусь. Подобное заявление сделали и в МИД США, призвав американцев выехать из россии .

Сообщение опубликовано на сайте Министерства иностранных дел Франции. Выехать из Республики рекомендуют автомобильным транспортом.

Причиной рекомендаций стала война россии в Украине. Правительство Франции опасается, что ситуация на фронте может накалиться, что негативно скажется на гражданах страны. В ведомстве напомнили, что в условиях войны и закрытия неба над Беларусью поездки в Республику формально не приветствуются. Единственный пункт пропуска, доступный для путешественников, направляющихся в Польшу, на сегодняшний день — это Брест-Тересполь.

"Французов в Беларуси призывают без промедления покинуть страну автомобильным транспортом, через погранпереходы с Литвой, Польшей или Латвией", – говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что украинцы могут выехать за границу без загранпаспорта. Разрешно это нескольким категориям граждан.