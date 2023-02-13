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Пока есть возможность: посольство США призвало граждан срочно выехать из россии

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Американский паспорт может вызвать вопросы или негативную реакцию Новость обновлена 13 февраля 2023, 09:02
Американский паспорт может вызвать вопросы или негативную реакцию

Риски слишком высоки, говорят в посольстве

Российская война против Украины может повлечь "непредсказуемые последствия" для американцев. Союзникам Украины могут угрожать преследования, задержание, произвольное применение местного законодательства, проблемы с выездом, ограничение возможностей помощи от посольства и даже призыв в ряды российских военных.

Сайт дипмиссии США в рф выпустил предупреждение о том, что американцы, путешествующие или живущие в россии "должны немедленно покинуть страну". Среди опасностей не только возможность оказаться без поддержки со стороны дипломатов, но и отказ в признании двойного гражданства. Это может повлечь за собой мобилизацию или призыв на военную службу, а также препятствия к выезду из рф.

Гражданам США также напомнили, что возможности переводов средств ограничены из-за санкций, а рейсов мало и они часто недоступны. Выбираться из россии рекомендуют самостоятельно, ведь возможности посольства ограничены.

Среди рекомендаций также избегать любых политических и социальных протестов, не фотографировать правоохранителей на них, не ездить в россию даже для работы или волонтерства в неправительственных или религиозных организациях. В дипломатической миссии также отмечают, что были случаи задержания, преследования, возбуждения уголовных дел против американцев, в том числе и занимающихся религиозной деятельностью

Отдельно отмечено, что поездок в приграничные районы с Украиной нужно избегать — это Брянская, Курская, Белгородская, Воронежская, Ростовская, Краснодарская области. Нежелательным для визитов регионом назван Северный Кавказ из-за угрозы терроризма.

Ранее "Телеграф" сообщал, что россия пытается проводить информационно-пропагандистские операции против западных стран. Их цель — снизить поддержку Украины и замедлить передачу оружия.

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