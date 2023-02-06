ИПСО, предназначенная для Запада: журналист развенчал новую хитрость россиян

Россияне развернули новую информатаку

Передача Украине западных танков, судя по всему, не на шутку волнует россиян. Сразу после соответствующего решения украинских союзников среди российских пропагандистов поднялся настоящий вой. Так, например, в сети все чаще стали появляться заголовки о том, что оккупанты якобы готовятся к захвату этих машин. Впрочем, по мнению известного журналиста Андрея Цаплиенко, все эти новости являются ничем иным как российской ИПСО, которая направлена на Запад.

В своем официальном Telegram-канале Цаплиенко считает, что такими сообщениями россияне надеются, что западные политики и производители испугаются вероятности попадания танков в руки оккупантов и приостановят процесс передачи бронетехники украинцам.

"На поле боя приходится уничтожать танки, а не ловить их. Если бронетехника попадает в качестве трофея, то, как правило, в случае неисправности или после повреждения, которое делает невозможным движение. А на видео результат полевой работы украинских охотников возле Авдеевки", — добавил журналист.

Напомним, ранее мы писали о том, что военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович специально для "Телеграфа" рассказал про возможные ИПСО со стороны противника.

Также мы сообщали о том, что россия готовит большую информатаку против украинской власти и военных.