ИПСО, предназначенная для Запада: журналист развенчал новую хитрость россиян
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Россияне развернули новую информатаку
Передача Украине западных танков, судя по всему, не на шутку волнует россиян. Сразу после соответствующего решения украинских союзников среди российских пропагандистов поднялся настоящий вой. Так, например, в сети все чаще стали появляться заголовки о том, что оккупанты якобы готовятся к захвату этих машин. Впрочем, по мнению известного журналиста Андрея Цаплиенко, все эти новости являются ничем иным как российской ИПСО, которая направлена на Запад.
В своем официальном Telegram-канале Цаплиенко считает, что такими сообщениями россияне надеются, что западные политики и производители испугаются вероятности попадания танков в руки оккупантов и приостановят процесс передачи бронетехники украинцам.
"На поле боя приходится уничтожать танки, а не ловить их. Если бронетехника попадает в качестве трофея, то, как правило, в случае неисправности или после повреждения, которое делает невозможным движение. А на видео результат полевой работы украинских охотников возле Авдеевки", — добавил журналист.
Напомним, ранее мы писали о том, что военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович специально для "Телеграфа" рассказал про возможные ИПСО со стороны противника.
Также мы сообщали о том, что россия готовит большую информатаку против украинской власти и военных.