Военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович специально для "Телеграфа" рассказал про возможные ИПСО со стороны противника

Активные прогнозы о скорых новых массированных атаках российской армии против Украины нашли отражение и в издании Financial Times. Оно сообщает, что в ближайшие десять дней ожидается полномасштабное наступление войск рф.

Появление подобных статей в зарубежной прессе может означать информационную подготовку именно к готовящемуся наступлению. В рамках которого география может быть расширена, по сравнению с боями в районе Бахмута, и включать в себя Луганскую область, удары в направлении Лимана, продолжение наступления на Бахмут, а в районе Донецка – на Угледарском направлении.

Цель – захватить, как минимум, Донецкую область. Именно такие задачи и поставил путин, ограничив дедлайн мартом.

Перспективы этого наступления рисовало и украинское военное командование.

Будет ли наступление на Киев или западные районы Украины из Беларуси? Нет, не будет, потому что там нет для этого войск. По крайней мере, пока. Если нет войск, то кто будет наступать?

Но надо понимать, что со стороны противника сейчас возможны различные информационно-психологические операции, направленные на разжигание паники в украинском обществе. Здесь и многочисленные материалы о масштабности готовящегося наступления, о грандиозных целях, которое оно предполагает, об ударах сразу с нескольких направлений, о проблемах с проведением мобилизации и больших потерях в рядах ВСУ.

Причем материалы о проблемах с мобилизацией будут прямо увязываться с нарративами о больших потерях и необходимостью срочно, любыми методами пополнять армию.

Мы должны призвать на помощь всю свою рассудительность и понимание того, что ничего нового россияне нам уже не предложат, а времени у них мало. Западная помощь уже в пути – и очень скоро наступит наша очередь.