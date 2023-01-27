россия готовит большую информатаку против украинской власти и военных: названы имена

Разведчики предупредили о возможных "вбросах" через украинские и западные СМИ

Спецслужбы россии готовят новую информационно-психологическую операцию (ИПСО) против Украины и на этот раз попытаются дискредитировать представителей украинской власти и военного командования.

Как говорится в сообщении Главного управления разведки, тем самым россияне хотят подорвать уверенность в оборонных способностях Украины и заодно посеять сомнения у международных партнеров относительно целесообразности поддержки нашей страны.

Для этих целей, среди прочего, будут использованы "вбросы" сфабрикованных материалов через украинские и международные СМИ.

Среди целей спецслужб страны агрессора оказались ряд представителей военно-политического руководства страны, среди которых:

начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала;

глава СБУ Василий Малюк;

министр обороны Алексей Резников;

руководитель Офиса Президента Андрей Ермак;

исполняющий обязанности главы Национальной полиции Иван Выговский.

"Это (ИПСО — ред.), по мнению российских спецслужб, должно повлечь за собой политическую нестабильность внутри страны и уменьшить доверие к Украине со стороны международной антипутинской коалиции", — отметили в ГУР МО

Как известно, россияне с самого начала войны на Донбассе активно применяли фейки, чтобы сеять недоверие среди украинцев, а после начала полномасштабного вторжения продолжили забрасывать в информационное пространство недостоверную информацию. При этом некоторые фейки появляются и в западных СМИ.