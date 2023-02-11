Сенаторы, послы, конгрессмены и церковь: в Вашингтоне прошла Украинская неделя

Украинская неделя в США была насыщена рядом событий и встреч, посвященных нашему государству

В Вашингтоне с 31 января по 4 февраля в рамках 71 Национального молитвенного завтрака впервые состоялась Украинская неделя. На мероприятиях с участием влиятельных американских политиков, конгрессменов, сенаторов, послов, народных депутатов Украины, украинских военных, обсуждали еще большую помощь Украине в борьбе с агрессией России и восстановление украинского государства после победы.

Детальнее о ряде тематических событий информирует "Телеграф". Неделя началась большой пресс-конференцией с участием сопредседателей украинского Кокуса в Палате представителей, конгрессменов от обеих партий Мерси Каптур, Брайана Фитцпатрик, Майка Квигли, сопредседателя Республиканской партии в Сенате, сенатора Роджера Уикера и соорганизаторов Украинских недель в Украине, народного депутата Павла Унгуряна VI-VIII созывов.

Кроме того, был проведен Саммит религиозной свободы, участниками которого стали представители Православной церкви Украины, греко-католической и римско-католической церквей, протестантских церквей и главный раввин Украины Яков дов Блайх. Главная тема — притеснение и уничтожение церквей, которые осуществляют российские оккупанты на временно оккупированных территориях.

Проводилось немало мероприятий

Впервые за всю историю Национальных молитвенных завтраков к нему присоединился президент Украины Владимир Зеленский, который мог выступить онлайн перед королем Иордании, членами Конгресса, политиками, членами парламента и министрами со всего мира.

Украинская делегация также принимала участие в конференции в рамках бизнес-ассоциации украинско-американского делового Совета USUBC под председательством его президента Моргана Уильямса.

На нем представители американского бизнеса и политики вместе с народными депутатами Украины, представителями местного самоуправления, Совета городов Украины обсуждали восстановление Украины, привлечение инвестиций в инфраструктуру, аграрный сектор, бизнес, жилищный фонд и экономику для дальнейшей поддержки нашего государства.

Не обошлось и без художественной составляющей – в США прибыл даже Михаил Хома (Дзидзе)

В Украинском доме при посольстве Украины в Америке прошла конференция, посвященная травмам войны, в которой приняли участие украинские военные, потерявшие конечности на фронте: Дмитрий Финашин, имеющий звание Героя Украины, Даниил Мельник и Андрей Собковский, сенатор Джеймс Ленкфорт, конгрессмен Боб Маккуин.

Участники конференции

Военные не боятся говорить о своих травмах

В мероприятиях, которые проходили в течение недели, в частности, в Украинском молитвенном завтраке, также приняли участие госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова, адмирал флота США, первая женщина-капеллан Конгресса Маргарет Гибен, дипломат и бывший посол США в Украине Джон Хербст, бывший спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер, конгрессмены и большие друзья Украины Гэри Палмер, Роберт Адерхолт, Тим Уолберг и Джон Муленар.

Все они отмечали беспрецедентную смелость украинской нации и важность дальнейшей поддержки Украины молитвами, помощью и оружием.

Выступает госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова

Друг Украины, республиканец Гэри Палмер

На финальном гала-вечере 4 февраля в одном из самых престижных залов Вашингтона — Музее Библии собрались представители украинской диаспоры со всей Америки и представители политического истеблишмента, церквей и гуманитарных организаций. Такие меры, по мнению организаторов, способствуют укреплению украино-американских отношений и усилению помощи Украине.

Как вывод: все стороны договорились, что такие украинские недели пройдут во всех американских Штатах и в каждом будет создан координационный штаб поддержки Украины для объединения усилий в борьбе против агрессора. Такие меры помогут доносить еще больше правды о великой смелости украинского народа.

Послушать об Украине пришло немало американцев

"Мероприятие именно такого уровня, как Украинская неделя была впервые проведена в Америке. Два главных его события — это Саммит религиозной свободы и Национальный молитвенный завтрак. Но всего мы провели около десятка мощных событий за эту неделю. Организаторами выступила коалиция евангельских церквей, а также украинских и американских общин. Мы присоединились от движения Молитвенных завтраков в Украине и платформы межрегионального партнерства, потому что считаем, что нам нужно еще больше усиливать Украино-американское партнерство", — отметил Павел Унгурян.