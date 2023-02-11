США выделят Украине еще 6 млрд долларов: как будут использованы деньги

Соответствующий грант поступит через Фонд доноров

Соединенные Штаты Америки продолжают оказывать Украине помощь не только вооружением, но и финансами.

Так, накануне Кабмин одобрил решение о привлечении гранта от США в размере 6 млрд долларов. Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Это средства, которые мы так же направим на социальные программы, образование, медицину. Соответствующий грант поступит через Фонд доноров, который администрируют Международный банк реконструкции и развития и Международная ассоциация развития. Также через этот фонд будет предоставлен грант в размере 165 млн долларов от ряда европейских стран. Соответствующие решения утвердим и уполномочим министра финансов на подписание соглашений об указанных грантах", — сказал он.

По словам Дениса Шмыгаля, с начала этого года международные партнеры уже предоставили Украине 4,2 млрд долларов.

В частности, в пятницу, 10 февраля, Всемирный банк объявил о новом проекте стоимостью 50 млн долларов, который направлен на ремонт и обновление транспортной инфраструктуры Украины, которая пострадала в результате войны.

Напомним, что одним из факторов, которые препятствуют выделению нашей стране финансовой помощи, является коррупция. Поэтому в Минфине США были вынуждены проверять, как Украина тратит финансовую помощь, и пришли к выводу об отсутствии подобных явлений при использовании американских средств.