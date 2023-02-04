Из списка документов, разрешающих выезд из Украины, убрали один пункт: о чем речь и что делать

Справка, подтвержадющая инвалидность, не подходит для выезда из Украины

Люди, имеющие инвалидность, не могут выехать из Украины во время военного положения только по справке МСЭК. Им понадобятся дополнительные документы.

Об этом напомнили на портале ВРУ. Изменения к требованиям выезда вступили в силу еще 2 ноября 2022 года.

Ранее граждане, у которых была справка осмотра медико-социальной экспертной комиссией (МСЭК) могли выезжать из Украины только по этому документу. Справка предоставляла информацию о группе и причине инвалидности. Но ее исключили из перечня документов, по которым можно выехать из Украины из-за того, что в справке нет данных, позволяющих идентифицировать человека.

Поэтому, чтобы украинец, имеющий оформленную инвалидность, мог пересечь границу, понадобится одни из следующих документов:

удостоверение, подтверждающее соответствующий инвалидность;

пенсионное удостоверение или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи;

справка о получении льгот человека с инвалидностью, не имеющего права на пенсию или социальную помощь, по форме, утвержденной Минсоцполитики.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Польша изменила правила для повторного въезда украинцев. Нужо предъявлять определенный документ.