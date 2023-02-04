Зі списку документів, які дозволяють виїзд з України, прибрали один пункт: про що мова і що робити

Довідка, що підтверджує інвалідність, не підходить для виїзду з України

Люди, які мають інвалідність, не можуть виїхати з України під час воєнного стану лише за довідкою МСЕК. Їм потрібні додаткові документи.

Про це нагадали на порталі ВРУ. Зміни до вимог виїзду набули чинності ще 2 листопада 2022 року.

Раніше громадяни, які мали довідку огляду медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) могли виїжджати з України лише за цим документом. Довідка надавала інформацію про групу та причину інвалідності. Але її виключили із переліку документів, за якими можна виїхати з України через те, що у довідці немає даних, які б ідентифікували людину.

Тому, щоб українець, який має оформлену інвалідність, міг перетнути кордон, знадобиться один із наступних документів:

посвідчення, що підтверджує відповідну інвалідність;

пенсійне посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги;

довідка про отримання пільг людини з інвалідністю, яка не має права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Польща змінила правила для повторного в’їзду українців. Потрібно пред’являти певний документ.