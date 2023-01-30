Кордон буде паралізований: нардеп вказав на проблеми з нормою про виїзд за кордон для чиновників

Нардеп звернувся до Кабміну для уточнення правил виїзду

До постанови Кабміну про заборону на виїзд чиновників за кордон потрапили депутати місцевих рад, при тому що в оригінальному рішенні РНБО та указі президента Володимира Зеленського про це не згадувалося.

На це звернув увагу нардеп "Слуги народу" Віталій Безгін, котрий закликав уряд чітко прописати норму щодо виїзду жінок-депутатів місцевих рад.

За його словами, цю норму прописано незрозумілим чином, оскільки в ній незрозуміло чи можуть ці жінки виїжджати за кордон без відрядження або обов’язково повинні мати документ, який підтверджує, що вони їдуть на зустріч з дитиною до 18 років.

При цьому Безгін вважає, що якщо зустріч є обов’язковою умовою, це паралізує роботу прикордонників, оскільки місцевих рад величезна кількість і співробітникам ДПСУ доведеться перевіряти кожну жінку на предмет, чи справді її діти за кордоном.

Крім того, нардеп зазначив, що цей крок може призвести до тенденції про складання депутатських повноважень у місцевих радах та руйнування системи місцевого самоврядування.

"Переконаний, що обмеження щодо жінок мають бути зняті, а формулювання мають бути чіткими", — написав він, додавши, що відправив відповідне звернення прем’єр-міністрові Денису Шмигалю.

При цьому в коментарях до запису багато користувачів мережі нагадали, що депутати місцевих рад не є державними службовцями, крім того, вони не отримують за це зарплату і трудовий стаж, а тому тенденція до складання повноважень може стати цілком реальною.

Як повідомлялося раніше, рішення закрити кордон для державних чиновників викликало обурення серед жінок-держслужбовців, які вивезли дітей за кордон. Багато хто з чиновниць почав скаржитися, що тепер вони не можуть їх побачити, а для того, щоб це зробити, треба або виписувати відрядження, або звільнятися.