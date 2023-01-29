Заборона на виїзд чиновників з України: які є винятки та кого вони стосуються

Зміни стосуються жінок та чоловіків

Виїзд за кордон України для посадових осіб може бути здійснений виключно з метою службового відрядження, під час якого вирішуватимуться питання, необхідні нашій країні. Проте є кілька винятків із цих правил.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

За його словами, зміни щодо виїзду для чиновників і депутатів, внесені в урядовій ухвалі, включають низку винятків:

жінка чи чоловік, які є батьками-одинаками, можуть у виняткових випадках виїхати до своїх дітей віком до 18 років (включно), які перебувають за кордоном, або для супроводження таких дітей для виїзду за межі України. В такому випадку громадянинові потрібно мати підтвердження того, з якою метою він прямує за межі країни.

коли виїзд здійснюється для подальшого лікування за кордоном. При цьому особи повинні мати всі необхідні документи, що дають право на виїзд і лист Міністра охорони здоров’я.

на підставі окремого рішення Голови ДПСУ, якщо за кордоном помер один із членів сім’ї особи першого або другого ступеня споріднення.

"Привілеїв немає. Зміни стосуються жінок і чоловіків. Усі норми чітко прописані у змінах до Постанови №57 і прикордонники ними керуватимуться", — зазначив Демченко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Рада нацбезпеки та оборони в ході чергового засідання ухвалила рішення про зміну порядку виїзду за кордон для посадових осіб в Україні, поки в країні триває війна. Йдеться про народних обранців, правоохоронців, прокурорів тощо.