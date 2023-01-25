Виїзд з України: юрист назвав категорію військовозобов'язаних, яким можна перетинати кордон

Чоловіки і жінки, які працюють у медичній сфері мають різні права на перетин держкордону

В Україні через повномасштабне вторгнення росії триває впроваджений президентом воєнний стан і загальна мобілізація, в рамках яких виїзд за межі країни військовозобов'язаним чоловікам заборонено. Водночас уряд все ж зважив на нагальні потреби українців, тому деякі категорії все ж можуть отримати дозвіл на виїзд. Це стосується і медичних працівників, але лише жінок.

Як у коментарі виданню "Факти" розповів адвокат та юрист Ario Law Firm Антон Діденко, у рамках чинного законодавства, а саме наказу Міністерства оборони України, військовий облік жінок окремих професій, до яких належать й окремі професії в медичній сфері, відтермінували до жовтня 2023 року. Саме тому жінки-медики мають право вільно перетинати український державний кордон. Що стосується того, як зміниться ситуація вже після встановленої урядом дати, то її треба буде відстежувати додатково.

"Через те, що Міноборони анонсувало зміни до закону України Про військовий облік і військову службу з метою забезпечення військового обліку жінок лише у добровільному порядку, наразі не відомо, що буде далі", — пояснив експерт.

Якщо говорити про чоловіків, які працюють у медичній сфері, то вони під час воєнного стану вільно виїжджати за межі України права не мають. Тобто якщо чоловік-медик перебуває на військовому обліку, то перетнути державний кордон без поважних і передбачених на те законодавством причин, він змоги не матиме.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що під час воєнного стану в Україні деякі категорії громадян мають право на перетин державного кордону лише по внутрішньому паспорту — хто потрапив у список на отримання дозволу.