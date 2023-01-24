Виїзд за кордон: хто може виїжджати з України без закордонного паспорту

Є лише кілька категорій українців, які можуть виїхати на основі внутрішнього паспорту

У перші місяці повномасштабної війни українців пропускали через кордон за внутрішнім паспортом. Однак зараз це питання врегульовано і список осіб, які можуть виїжджати з країни, маючи при собі лише цей документ, звузився.

На офіційному сайті Державної прикордонної служби України повідомляють, що за внутрішнім паспортом на сьогоднішній день можуть виїжджати лише кілька категорій українців. Йдеться про жінок, дітей та інвалідів, які евакуюються з районів ведення бойових дій.

"Внаслідок гуманітарних обставин та раніше досягнутих домовленостей із суміжними країнами виїзд за кордон громадян України в умовах дії на території України правового режиму військового стану здійснюється за внутрішнім паспортним документом громадянина України", — зазначили у відомстві.

Українські прикордонники наголошують, що людям, які планують виїжджати за кордон, маючи при собі лише внутрішній паспорт, бажано звернутися до компетентного органу країни Євросоюзу, до якої планується поїздка з метою уточнення, чи достатньо для в’їзду в ту чи іншу країну цього документа.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що юрист В’ячеслав Зайцев прокоментував інформацію про те, що з жовтня 2023 року жінок не випускатимуть за кордон України. Він розповів, як це відбуватиметься насправді.