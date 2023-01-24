Выезд за границу: кто может покидать Украину без загранпаспорта

Есть всего несколько категорий украинцев, которые могут выехать на основе внутреннего паспорта

В первые месяцы полномасштабной войны украинцев пропускали через границу по внутреннему паспорту. Однако сейчас этот вопрос урегулирован и список лиц, которые могут выезжать из страны имея при себе только этот документ, сузился.

На официальном сайте Государственной пограничной службы Украины сообщают, что по внутреннему паспорту на сегодняшний день могут выезжать только несколько категорий украинцев. Речь идет о женщинах, детях и инвалидах, которые эвакуируются из районов ведения боевых действий.

"В силу гуманитарных обстоятельств и ранее достигнутых договоренностей со смежными странами выезд за границу граждан Украины в условиях действия на территории Украины правового режима военного состояния осуществляется по внутреннему паспортному документу гражданина Украины", — отметили в ведомстве.

Украинские пограничники подчеркивают, что людям, планирующим выезжать за границу, имея при себе только внутренний паспорт, желательно обратиться в компетентный орган страны Евросоюза, в которую планируется поездка с целью уточнения, достаточно ли будет для въезда в ту или иную страну данного документа.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что юрист Вячеслав Зайцев прокомментировал информацию о том, что с октября 2023 женщин не будут выпускать за границу Украины. Он рассказал, как это будет происходить на самом деле.