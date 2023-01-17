Выезд за границу по системе "Шлях": юрист объяснила, кто из мужчин может получить разрешение

Мужчинам необходимо подать заявку и получить разрешение

Во время военного положения и общей мобилизации покидать территорию страны могут мужчины призывного возраста, которые являются водителями транспортных средств и перевозят медицинский или гуманитарный груз. Для этого они могут подать заявку на выезд через систему "Шлях".

Данная система была создана еще до полномасштабного вторжения российских оккупантов — в начале 2021 года. Основной ее целью является устранение коррупционных рисков в сфере выдачи разрешений и лицензий для перевозок за пределы нашей страны. Об этом рассказал управляющий партнер адвокатского объединения "Чудовский и партнеры" Игорь Чудовский, передает РБК-Украина.

По его словам, сейчас система дает возможность украинским гражданам, которые являются водителями транспортных средств, выезжать за пределы страны с целью транспортировки гуманитарных или медицинских грузов.

Кто имеет право на выезд через систему "Шлях":

лица, которые осуществляют перевозку груза, необходимого для ВСУ или других военных формирований;

лица, что перевозят медицинский груз или гуманитарного характера, необходимость которого обоснована и доказана.

Как получить разрешение

Чтобы стать участником системы "Шлях" мужчинам необходимо подать обращение в Министерство инфрастуктуры, а затем в местную военную администрацию. После того как обращение будет обработано, соответствующая структура вынесет вердикт относительно разрешения или запрета на выезд за границу.

Подать обращение имеют право солдаты ВСУ, работники военных или правоохранительных органов, а также сотрудники медицинских учреждений.

Стоит отметить, что для подтверждения разрешения на выезд в другую страну понадобится официальное подтверждение получателя гуманитарной или медицинской помощи.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что адвокат Екатерина Анищенко рассказала, можно ли студентам иностранных вузов приехать из-за границы в Украину, а затем выехать вновь на учебу.