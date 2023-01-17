Виїзд за кордон по системі "Шлях": юрист пояснила, хто з чоловіків може отримати дозвіл

Чоловікам необхідно подати заявку та отримати дозвіл

Під час воєнного стану та загальної мобілізації залишати територію країни можуть чоловіки призовного віку, які є водіями транспортних засобів та перевозять медичний чи гуманітарний вантаж. Для цього вони можуть подати заявку на виїзд через систему Шляху.

Ця система була створена ще до повномасштабного вторгнення російських окупантів — на початку 2021 року. Основною її метою є усунення корупційних ризиків у сфері надання дозволів та ліцензій для перевезень за межі нашої країни. Про це розповів керуючий партнер адвокатського об’єднання "Чудовський та партнери" Ігор Чудовський, передає РБК-Україна.

За його словами, наразі система дає можливість українським громадянам, які є водіями транспортних засобів, виїжджати за межі країни з метою транспортування гуманітарних чи медичних вантажів.

Хто має право на виїзд через систему "Шлях":

особи, які здійснюють перевезення вантажу, необхідного для ЗСУ чи інших військових формувань;

особи, що перевозять медичний вантаж чи гуманітарного характеру, необхідність якого обґрунтована та доведена.

Як отримати дозвіл

Щоб стати учасником системи "Шлях", чоловікам необхідно подати звернення до Міністерства інфраструктури, а потім до місцевої військової адміністрації. Після того, як звернення буде опрацьовано, відповідна структура винесе вердикт щодо дозволу або заборони на виїзд за кордон.

Подати звернення мають право солдати ЗСУ, працівники військових чи правоохоронних органів, а також працівники медичних установ.

Варто зазначити, що для підтвердження дозволу на виїзд до іншої країни знадобиться офіційне підтвердження отримувача гуманітарної чи медичної допомоги.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що адвокат Катерина Аніщенко розповіла, чи можна студентам іноземних вишів приїхати з-за кордону до України, а потім виїхати знову на навчання.