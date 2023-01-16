Частині українців подовжили відстрочку від мобілізації: кому і на скільки дають право виїзду

Кабмін вніс зміни у постанову №1259 від 4 листопада

Кабінет міністрів вніс зміни до постанови №1259 від 4 листопада 2022 р., якою аграріям було подовжено строки дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації.

Як повідомляє пресслужба українського уряду, у постановчій частині слова "два місяці" було замінено словами "три місяці".

Для спрощення процедури подачі документів та прискорення обробки заяв на бронювання та розбронювання військовозобов’язаних працівників підприємств, установ і організацій АПК Мінагрополітики повідомляє, що створило електронний сервіс — електронний кабінет запитів на бронювання військовозобов’язаних.

Міністерство також описує порядок бронювання військовозобов'язаних і вказує перелік документів, необхідних для цієї процедури.

А тим часом агенція Liga 360 нагадує, що військовозобов'язані особи, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, мають право на перетин кордону. Серед них — заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями в порядку, установленому Кабміном.

Нагадаємо, деяких працівників АПК можна бронювати онлайн. Це стало можливим після того, як профільне міністерство запустило спеціальний електронний сервіс під назвою "Кабінет запитів на бронювання військовозобов'язаних".