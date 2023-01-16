Части украинцев продлили отсрочку от мобилизации: кому и на сколько дают право выезда

Кабмин внес изменения в постановление №1259 от 4 ноября

Кабинет министров внес изменения в постановление №1259 от 4 ноября 2022 г., которым аграриям были продлены сроки действия отсрочок от призыва на военную службу во время мобилизации.

Как сообщает пресс-служба украинского правительства, в постановочной части слова "два месяца" были заменены словами "три месяца".

Для упрощения процедуры подачи документов и ускорения обработки заявлений на бронирование и разбронирование военнообязанных работников предприятий, учреждений и организаций АПК Минагрополитики сообщает, что создало электронный сервис — электронный кабинет запросов на бронирование военнообязанных.

Министерство также описывает порядок бронирования военнообязанных и указывает перечень документов, необходимых для этой процедуры.

Между тем, агентство Liga 360 напоминает, что военнообязанные лица, не подлежащие призыву на военную службу во время мобилизации, имеют право на пересечение границы. Среди них — забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями и организациями в порядке, установленном Кабмином.

Напомним, некоторых работников АПК можно бронировать онлайн. Это стало возможным после того, как профильное министерство запустило специальный электронный сервис под названием кабинет запросов на бронирование военнообязанных.