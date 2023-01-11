Що потрібно для виїзду за кордон волонтерам та водіям: прикордонники дали відповідь

Для виїзду потрібна низка документів

Під час дії воєнного стану та мобілізації чоловікам призовного віку заборонено залишати територію країни. Проте волонтери та водії можуть виїхати за межі України за наявності необхідних документів.

У Державній прикордонній службі України нагадали, що у разі запровадження воєнного стану пропуск водіїв, які перевозять медичні або гуманітарні вантажі автомобільними транспортними засобами для потреб ЗСУ або інших освічених військових формувань, а також населення України, через держкордон здійснюється уповноваженими співробітниками Держприкордонслужби за наявності:

відповідних дозволів про виїзд з України за кордон;

інформації про громадянина, який перетинає кордон, у відповідній інформаційній системі, адміністратором якої є Укртрансбезпека "Шлях";

Рішення про виїзд чоловіків-водіїв, які здійснюють перевезення для потреб ЗСУ та інших утворених військових формувань, а також медичних чи гуманітарних вантажів, приймається Мінінфраструктурою або обласними, Київською міськими військовими адміністраціями. Це відбувається за наявності відповідного обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення, у листах від будь-якого з таких органів, підприємств, установ, організацій, закладів:

військових, правоохоронних органів;

військових адміністрацій;

медичних установ;

відправників чи одержувачів гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Держприкордонслужбі відповіли на питання, що цікавить багатьох, щодо того, чи мають право на виїзд за кордон чоловіки, зняті з військового обліку.