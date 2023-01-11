Что нужно для выезда за границу волонтерам и водителям: пограничники дали ответ

Для выезда необходим ряд документов

Во время действия военного положения и мобилизации мужчинам призывного возраста запрещено покидать территорию страны. Однако волонтеры и водители могут выехать за пределы Украины при наличии необходимых документов.

В Государственной пограничной службе Украины напомнили, что в случае введения военного положения пропуск водителей, которые перевозят медицинские или гуманитарные грузы автомобильными транспортными средствами для нужд ВСУ или других образованных военных формирований, а также населения Украины, через госграницу осуществляется уполномоченными сотрудниками Госпогранслужбы при наличии:

соответствующих разрешений о выезде из Украины за границу;

информации о гражданине, пересекающем границу, в соответствующей информационной системе, администратором которой является Укртрансбезопасность "Путь";

Решение о выезде мужчин-водителей, осуществляющих перевозки для нужд ВСУ и других образованных военных формирований, а также медицинских или гуманитарных грузов, принимается Мининфраструктуры или областными, Киевской городскими военными администрациями. Это происходит при наличии соответствующего обоснования относительно объемов грузов и количества транспортных средств, необходимых для их перевозки, в письмах от любого из таких органов, предприятий, учреждений, организаций, заведений:

военных, правоохранительных органов;

военных администраций;

медицинских учреждений;

отправителей или получателей гуманитарной помощи.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Госпогранслужбе ответили на интересующий многих вопрос относительно того, имеют ли право на выезд за границу мужчины, снятые с воинского учета.