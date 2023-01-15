Виїзд за кордон для військовозобов’язаних чоловіків: названо ще один спосіб легально покинути країну

Деякі чоловіки можуть виїхати за кордон під час воєнного стану

Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україні було оголошено загальну мобілізацію, а військовозобов’язаним заборонили виїжджати за кордон з низкою винятків. Наприклад, покинути країну можуть чоловіки, чиї дружини проходять військову службу.

Як розповіли у Держприкордонслужбі, це стосується далеко не всіх військовозобов’язаних чоловіків, а лише тих, хто має на утриманні, є неповнолітні діти.

Тобто, щоб мати можливість виїхати за кордон, такому громадянинові крім стандартного набору документів необхідно пред’явити прикордонникам:

свідоцтво про народження дитини;

свідоцтво про шлюб;

будь-який документ, який підтверджує, що його дружина проходить військову службу.

При цьому в ДПСУ зазначають, що такі чоловіки можуть перетинати кордон необмежену кількість разів.

Як повідомлялося раніше, в Україні військову службу проходять не лише чоловіки, а й безліч жінок, які наразі можуть приєднатися до Збройних Сил виключно на добровільній основі. Втім, у 2023 році частини з них все ж таки доведеться стати на військовий облік.