Выезд за границу для военнообязанных мужчин: назван еще один способ легально покинуть страну

Некоторые мужчины могут выехать за границу во время военного положения

После начала полномасштабного вторжения россии в Украине была объявлена всеобщая мобилизация, а военнообязанным запретили выезжать за границу с рядом исключений. Например, покинуть страну могут мужчины, чьи жены проходят воинскую службу.

Как рассказали в Госпогранслужбе, это касается далеко не всех военнообязанных мужчин, а только тех у кого на содержании есть несовершеннолетние дети.

То есть, чтобы иметь возможность выехать за границу, такому гражданину помимо стандартного набора документов необходимо предъявить пограничникам:

свидетельство о рождении ребенка;

свидетельство о браке;

любой документ, который подтверждает, что его супруга проходит воинскую службу.

При этом в ГПСУ отмечают, что такие мужчины могут пересекать границу неограниченное количество раз.

Как сообщалось ранее, в Украине воинскую службу проходят не только мужчины, но и множество женщин, которые в настоящее время могут присоединиться к Вооруженным силам исключительно на добровольном основании. Впрочем, в 2023 году части из них все же придется стать на воинский учет.