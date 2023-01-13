Повернутися в Україну і знову виїхати: адвокат пояснила, чи це можливо для частини українців

Наразі для студентів підходить термін для отримання довідки для продовження відстрочки від мобілізації

У зв’язку з воєнним станом в Україні було запроваджено заборону на виїзд студентів іноземних університетів з країни. Вже з осені українці не могли залишати країну, щоби виїхати на навчання.

За кордоном залишається чимало хлопців, які б хотіли приїхати, наприклад, на канікули в Україну, а потім повернутися назад. Адвокат юридичної компанії "Riyako&Partners" Катерина Аніщенко розповіла виданню РБК-Україна, чи є у студентів зараз така можливість.

Так, за її словами, законом передбачено, що претенденти на професійну вищу та вищу освіту денної форми навчання не підлягають мобілізації на той період, поки вони навчаються.

"Найпопулярніший і найефективніший – варіант виїзду осіб, які є студентами денної форми навчання іноземного ВНЗ. Однак відстрочка від мобілізації надається не більше ніж на 6 місяців. Зараз же, крім того, підходить термін для отримання довідки для продовження відстрочки від мобілізації. А для цього необхідно з’явитися до військкомату та надати довідку про продовження навчання", – сказала Аніщенко.

Водночас на сайті Держприкордонслужби зазначається, що всім студентам заборонено виїжджати з країни. Ця категорія вказана в абзаці другому частини третьої статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Адвокат пояснила, що згідно з пунктом 2-6 Правил перетину державного кордону громадянами України ця категорія громадян не має права виїжджати за межі території України.

"Таким чином, хлопці, які зараз навчаються у ВНЗ за кордоном і хочуть приїхати в Україну на канікули або у справах, зможуть в’їхати на територію України, як громадяни своєї країни, проте виїхати – не зможуть. І в такому разі вихід буде тільки через оскарження рішення Прикордонної служби у суді”, – наголошує Катерина Аніщенко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що адвокат та юрист Надія Грищенко розповіла, які документи знадобляться для виїзду за кордон України у 2023 році.