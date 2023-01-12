Виїзд за кордон для чоловіків: названо категорію, яка може виїхати з України

Чоловікам потрібно буде отримати необхідні для виїзду документи

Зняті з військового обліку чоловіки можуть виїжджати за кордон України в умовах воєнного стану та загальної мобілізації. Однак для цього їм потрібно мати усі необхідні документи.

У Державній прикордонній службі України пояснили, що згідно із Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", виїзд дозволено чоловікові, знятому з військового обліку на підставі рішення ВЛК про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку.

Зазначається, документи, отримані чоловіками у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) з відміткою/записом "знятий з військового обліку", не підтверджують ні інвалідність, ні непридатність військової служби у воєнний час за станом здоров’я. Тому дозвіл на виїзд у цьому випадку не діятиме.

"Остаточне рішення прийматиметься у пункті пропуску представниками Державної прикордонної служби України за результатами вивчення всіх документів та з’ясування всіх обставин та фактів", — йдеться у повідомленні.

Також прикордонники наголосили, що під час воєнного стану та загальної мобілізації не можуть залишати територію країни обмежено придатні українці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що юрист Іван Сагун розповів, які знадобляться документи для виїзду з дітьми за кордон у 2023 році.