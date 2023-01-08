Поїздки за кордон: які документи потрібні чоловікам для виїзду у 2023 році

Для різних категорій потрібні різні документи

Під час воєнного стану деяким категоріям чоловіків дозволено виїжджати за кордон України, але за наявності певних документів, що підтверджують таке право. "Телеграф" розповість, які документи потрібно підготувати перед виїздом до іншої країни.

У зв’язку з повномасштабною війною в нашій країні, у 2023 році вільно перетинати кордон можуть жінки та діти, а також чоловіки до 18 і після 60 років. Особам чоловічої статі призовного віку складніше залишити країну, адже вони мають належати до однієї з окремих категорій, яким дозволено виїзд, передає видання "Знай.UA".

Так, наприклад, якщо людина з обмеженими можливостями має намір виїхати з України, їй необхідно мати при собі спеціальну довідку про поставлений діагноз, спеціальне посвідчення та закордонний паспорт.

Для чоловіків, у яких є відстрочка від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік, при перетині кордону слід мати при собі документ про відстрочку, документи про відрядження, а також закордонний паспорт.

Якщо у людини є троє або більше неповнолітніх дітей, на кордоні необхідно буде надати свідоцтва про народження за формою NO103/O, свідоцтво про шлюб, а також закордонний паспорт. Батькам-одинакам, які хочуть виїхати в іншу країну, потрібно буде надати прикордонникам також документ про смерть матері або позбавлення батьківських прав.

У тих, хто виїжджає за кордон на ПМП, у паспортних документах має бути спеціальна позначка, а також із собою необхідно мати при виїзді закордонний паспорт.

Студентам іноземних навчальних закладів потрібне із собою завжди повідомлення про відстрочку, яке видає військкомат, та закордонний паспорт.

Жінкам для виїзду з України необхідно мати при собі закордонний паспорт і у разі, якщо перетин кордону на машині, потрібно мати довіреність на нього. Також потрібний тимчасовий реєстраційний талон на машину.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що юрист Катерина Затулко розповіла, чи можна виїжджати за кордон без паспорта, за свідченням про народження, у разі втрати документів.