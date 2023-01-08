Поездки за границу: какие документы нужны мужчинам для выезда в 2023 году

Для разных категорий нужны разные документы

Во время военного положение некоторым категориям мужчин разрешено выезжать за границу Украины, но при наличии определенных документов, подтверждающих такое право. "Телеграф" расскажет, какие документы нужно подготовить перед выездом в другую страну.

В связи с полномасштабной войной в нашей стране, в 2023 году пересекать свободно границу могут женщины и дети, а также мужчины до 18 и после 60 лет. Лицам мужского пола призывного возраста сложнее покинуть страну, ведь они должны относиться к одной их отдельных категорий, которым разрешен выезд, передает издание "Знай.UA".

Так, к примеру, если человек с ограниченными возможностями намерен уехать из Украины, ему необходимо иметь при себе специальную справку о поставленном диагнозе, специальное удостоверение и загранпаспорт.

Для мужчин, у которых есть отсрочка от призыва и сообщение про зачисление на специальный военный учет, при пересечении границы следует иметь при себе документ про отсрочку, документы про командировку, а также снова таки загранпаспорт.

Если у человека есть трое или больше несовершеннолетних детей, на границе необходимо будет предоставить их свидетельства о рождении по форме NO103/O, свидетельство о браке, а также загранпаспорт. Отцам-одиночкам, которые хотят выехать в другую страну, нужно будет предоставить пограничникам также документ о смерти матери или лишения её родительских прав.

У тех, кто выезжает за границу на ПМЖ, в паспортных документах должна быть специальная пометка, а также с собой необходимо иметь при выезде загранпаспорт.

Студентам иностранных учебных заведений нужно с собой всегда сообщение про отсрочку, которую выдает военкомат и загранпаспорт.

Женщинам для выезда из Украины необходимо иметь при себе загранпаспорт и в случае, если пересечения границы на машине, нужно иметь доверенность на нее. Также нужен временный регистрационный талон на машину.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что юрист Екатерина Затулко рассказала, можно ли выезжать за границу Украины без паспорта, по свидетельству о рождении, в случае потери документов.