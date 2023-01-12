Выезд за границу для мужчин: названа категория, которая может уехать из Украины

Мужчинам нужно будет получить необходимые для выезда документы

Снятые с воинского учета мужчины могут выезжать за границу Украины в условиях военного положения и общей мобилизации. Однако для этого им нужно иметь все необходимые документы.

В Государственной пограничной службе Украины объяснили, что согласно Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", выезд разрешен мужчине, снятому с воинского учета на основании решения ВЛК о непригодности к военной службе с исключением из воинского учета.

Отмечается, документы, полученные мужчинами в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) с отметкой/записью "снят с военного учета", не подтверждают ни инвалидность ни непригодность военной службы в военное время по состоянию здоровья. Поэтому разрешение на выезд в данном случае не будет действовать.

"Окончательное решение будет приниматься в пункте пропуска представителями Государственной пограничной службы Украины по результатам изучения всех документов и выяснения всех обстоятельств и фактов", — говорится в сообщении.

Также пограничники подчеркнули, что во время военного положения и общей мобилизации не могут покидать территорию страны ограниченно пригодные украинцы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что юрист Иван Сагун рассказал, какие понадобятся документы для выезда с детьми за границу в 2023 году.