Вернуться в Украину и опять выехать: адвокат объяснила, возможно ли это для части украинцев

Сейчас для студентов подходит срок для получения справки для продления отсрочки от мобилизации

В связи с военным положением в Украине был введен запрет на выезд студентов иностранных университетов из страны. Уже с осени украинцы не могли покидать страну, чтобы уехать на учебу.

За границей остается немало ребят, которые хотели бы приехать, к примеру, на каникулы в Украину, а затем вернуться назад. Адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Екатерина Анищенко рассказала изданию РБК-Украина, есть ли у студентов сейчас такая возможность.

Так, по ее словам, законом предусмотрено, что соискатели профессионального высшего и высшего образования дневной формы обучения не подлежат мобилизации на тот период, пока они учатся.

"Самый популярный и эффективный – вариант выезда лиц, являющихся студентами дневной формы обучения иностранного ВУЗа. Однако отсрочка от мобилизации предоставляется не более чем на 6 месяцев. Сейчас же, кроме того, подходит срок для получения справки для продления отсрочки от мобилизации. А для этого необходимо явиться в военкомат и предоставить справку о продолжении учебы", – сказала Анищенко.

В то же время на сайте Госпогранслужбы отмечается, что всем студентам запрещено выезжать из страны. Эта категория указана в абзаце втором части третьей статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Адвокат объяснила, что согласно пункту 2-6 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины данная категория граждан не имеет права выезжать за пределы территории Украины.

"Таким образом, ребята, которые сейчас учатся в ВУЗах за границей и хотят приехать в Украину на каникулы или по делам, смогут въехать на территорию Украины, как граждане своей страны, однако, уехать – не смогут. И в таком случае, выход будет только через обжалование решения Пограничной службы в суде", – подчеркивает Екатерина Анищенко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что адвокат и юрист Надежда Грищенко рассказала, какие документы понадобятся для выезда за границу Украины в 2023 году.