Запретят ли женщинам выезжать из Украины: слух или правда, юрист дал ответ

На сегодняшний день постановка на воинский учет женщин является добровольной

Во время военного положения и общей мобилизации женщину могут беспрепятственно покидать территорию страны. Однако еще с прошлого года по сети ходят слухи о том, что осенью 2023 года запрет на выезд из страны будет распространяться и на них также.

В связи с принятием Минобороны Украины приказа от 07.02.2022 № 35, которым предусматривалось, в частности, обеспечение Главнокомандующему ВСУ взятие женщин на воинский учет согласно Перечню специальностей и/или профессий, родственных соответствующим военно-учетным, по сети начали ходить тревожные сообщения о запрете выезда для женщин.

Об этом рассказал помощник адвоката АО "ЮК "АРЕС", член Совета Комитета Ассоциации юристов Украины (АЮУ) по миграционному праву Владислав Зайцев, передает ZN.UA.

По его словам, к концу сентября данный вопрос был урегулирован путем отсрочки взятия женщин на воинский учет военнообязанных до 1 октября 2023 года.

"То есть, по состоянию на сегодняшний день, постановка на воинский учет женщин является добровольной. Это означает, что любая женщина, не состоящая на воинском учете, может свободно пересекать государственную границу", — отметил юрист.

Смогут ли женщины выезжать после 1 октября 2023 года?

Если в Украине вновь не будет введена отсрочка обязательного взятия женщин на воинский учет, то они будут обязаны явиться в военкомат, и в случае необходимости встать на учет.

В связи с этим военнообязанным женщинам, даже тем, которые не станут на воинский учет, вероятно, придется получать документ, подтверждающий, что ее профессия не является подлежащей обязательному учету, для выезда за границу.

Категории женщин, которые не подлежат призыву на военную службу

женщины с инвалидностью;

украинки, на содержании которых трое или больше несовершеннолетних детей;

самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет;

женщины, которые воспитывают ребенка с инвалидностью до 18 лет;

женщины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;

гражданки, у которых супруг с инвалидностью или один из родителей мужа из числа лиц с инвалидностью I или II группы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что адвокат Екатерина Анищенко рассказала, могут ли украинские студенты заграничных высших учебных заведений приехать в Украину, а затем беспрепятственно выехать назад.