Чи заборонять жінкам виїжджати з України: слух чи правда, юрист дав відповідь

На сьогодні постановка на військовий облік жінок є добровільною

Під час воєнного стану та загальної мобілізації жінку можуть безперешкодно залишати територію країни. Однак ще з минулого року мережею ходять чутки про те, що восени 2023 року заборона на виїзд із країни поширюватиметься і на них також.

У зв’язку з прийняттям Міноборони України наказу від 07.02.2022 № 35, яким передбачалося, зокрема, забезпечення Головнокомандувачу ЗСУ взяття жінок на військовий облік згідно з Переліком спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідним військово-обліковим, мережею почали ходити тривожні повідомлення щодо виїзду для жінок.

Про це розповів помічник адвоката АТ "ЮК "АРЕС", член Ради Комітету Асоціації правників України (АПУ) з міграційного права Владислав Зайцев, повідомляє ZN.UA.

За його словами, до кінця вересня це питання було врегульовано шляхом відстрочення взяття жінок на військовий облік військовозобов’язаних до 1 жовтня 2023 року.

"Тобто станом на сьогодні постановка на військовий облік жінок є добровільною. Це означає, що будь-яка жінка, яка не перебуває на військовому обліку, може вільно перетинати державний кордон", — зазначив юрист.

Чи зможуть жінки виїжджати після 1 жовтня 2023 року?

Якщо в Україні знову не буде запроваджено відстрочення обов’язкового взяття жінок на військовий облік, то вони будуть зобов’язані з’явитися у військкомат, і в разі потреби стати на облік.

У зв’язку з цим військовозобов’язаним жінкам, навіть тим, хто не стане на військовий облік, ймовірно, доведеться отримувати документ, що підтверджує, що її професія не підлягає обов’язковому обліку для виїзду за кордон.

Категорії жінок, які не підлягають призову на військову службу

жінки з інвалідністю;

українки, на утриманні яких троє чи більше неповнолітніх дітей;

жінки, які самостійно виховують дитину до 18 років;

жінки, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

жінки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю І чи II групи;

громадянки, у яких чоловік з інвалідністю або один із батьків чоловіка з-поміж осіб з інвалідністю I або II групи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що адвокат Катерина Аніщенко розповіла, чи можуть українські студенти закордонних вищих навчальних закладів приїхати до України, а згодом безперешкодно виїхати назад.