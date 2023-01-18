Виїхати за кордон на своєму авто: українцям розповіли, які документи потрібні
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Опубліковано повний перелік документів для виїзду за кордон
За час повномасштабної війни велика кількість українців вже покинула країну і продовжує виїжджати за кордон до цього дня. Багато хто виїжджає за межі України на власному авто. "Телеграф" вирішив розібратися, які у цьому випадку існують правила та що потрібно знати водіями.
Так, для виїзду в іншу країну своєю машиною, українцям потрібно мати при собі низку документів, які перевірятимуть на кордоні. В офіційному Telegram-каналі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України назвали повний перелік цих документів:
- посвідчення водія міжнародного зразка;
- техпаспорт;
- розпізнавальний знак України на авто (наклейка UA);
- державний номерний знак на авто (індивідуальний номерний знак діє лише на території України);
- міжнародна страховка "Зелена картка".
Також українцям нагадали, що якщо за кермом автомобіля буде не його власник, знадобляться такі документи:
- довіреність на право керування автомобілем з позначкою про дозвіл власника на виїзд за кордон;
- або тимчасовий реєстраційний талон про право керування автомобілем.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що адвокат Катерина Аніщенко розповіла, чи можна студентам іноземних вишів приїхати на якийсь час в Україну, а потім безперешкодно виїхати назад на навчання.
Додамо, що українцям, котрі планують виїхати за кордон на своєму авто у ближнє зарубіжжя, не потрібні поліси страхування "Зелена карта". Наразі рішення стосовно перетину держкордону без полісу зумовлене запровадженням в Україні воєнного стану. Станом на сьогоднішній день відповідні домовленості діють у таких країнах як Польща, Словаччина, Угорщина і Молдова.