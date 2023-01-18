Выехать за границу на своем авто: украинцам рассказали, какие нужны документы
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Опубликован полный перечень документов для выезда из Украины на своем авто
За время полномасштабной войны большое количество украинцев уже покинули страну и продолжают выезжать за границу по сей день. Многие выезжают за пределы Украины на личном автомобиле. "Телеграф" решил разобраться, какие в этом случае существуют правила и что нужно знать водителями.
Так, для выезда в другую страну на своей машине украинцам нужно иметь при себе ряд документов, которые будут проверять на границе. В официальном Telegram-канале Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины назвали полный перечень этих документов:
- водительское удостоверение международного образца;
- техпаспорт;
- опознавательный знак Украины на авто (наклейка UA);
- государственный номерной знак на авто (индивидуальный номерной знак действует только на территории Украины);
- международная страховка "Зеленая карта".
Также украинцам напомнили, что если за рулем автомобиля будет не его владелец, понадобятся следующие документы:
- доверенность на право вождения автомобиля с пометкой о разрешении владельца на выезд за границу;
- или временный регистрационный талон о праве управления автомобилем.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что адвокат Екатерина Анищинко рассказала, можно ли студентам иностранных вузов приехать на время в Украину, а затем беспрепятственно выехать обратно на учебу.