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Выехать за границу на своем авто: украинцам рассказали, какие нужны документы

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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Автор
Выезд за границу на своем авто Новость обновлена 18 января 2023, 16:20
Выезд за границу на своем авто. Фото Pixabay

Опубликован полный перечень документов для выезда из Украины на своем авто

За время полномасштабной войны большое количество украинцев уже покинули страну и продолжают выезжать за границу по сей день. Многие выезжают за пределы Украины на личном автомобиле. "Телеграф" решил разобраться, какие в этом случае существуют правила и что нужно знать водителями.

Так, для выезда в другую страну на своей машине украинцам нужно иметь при себе ряд документов, которые будут проверять на границе. В официальном Telegram-канале Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины назвали полный перечень этих документов:

  • водительское удостоверение международного образца;
  • техпаспорт;
  • опознавательный знак Украины на авто (наклейка UA);
  • государственный номерной знак на авто (индивидуальный номерной знак действует только на территории Украины);
  • международная страховка "Зеленая карта".

Также украинцам напомнили, что если за рулем автомобиля будет не его владелец, понадобятся следующие документы:

  • доверенность на право вождения автомобиля с пометкой о разрешении владельца на выезд за границу;
  • или временный регистрационный талон о праве управления автомобилем.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что адвокат Екатерина Анищинко рассказала, можно ли студентам иностранных вузов приехать на время в Украину, а затем беспрепятственно выехать обратно на учебу.

Теги:
#Украина #Автомобиль #Граница #Документы #Выезд за границу