Выехать за границу на своем авто: украинцам рассказали, какие нужны документы

Опубликован полный перечень документов для выезда из Украины на своем авто

За время полномасштабной войны большое количество украинцев уже покинули страну и продолжают выезжать за границу по сей день. Многие выезжают за пределы Украины на личном автомобиле. "Телеграф" решил разобраться, какие в этом случае существуют правила и что нужно знать водителями.

Так, для выезда в другую страну на своей машине украинцам нужно иметь при себе ряд документов, которые будут проверять на границе. В официальном Telegram-канале Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины назвали полный перечень этих документов:

водительское удостоверение международного образца;

техпаспорт;

опознавательный знак Украины на авто (наклейка UA);

государственный номерной знак на авто (индивидуальный номерной знак действует только на территории Украины);

международная страховка "Зеленая карта".

Также украинцам напомнили, что если за рулем автомобиля будет не его владелец, понадобятся следующие документы:

доверенность на право вождения автомобиля с пометкой о разрешении владельца на выезд за границу;

или временный регистрационный талон о праве управления автомобилем.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что адвокат Екатерина Анищинко рассказала, можно ли студентам иностранных вузов приехать на время в Украину, а затем беспрепятственно выехать обратно на учебу.