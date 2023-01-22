Выезд за границу Украины для военнообязанных: юрист объяснила правила

В некоторых случаях военнообязанные могут выезжать из Украины

В связи с действием военного положения и общей мобилизации в Украине выезд из страны мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. Однако некоторые военнообязанные все же могут пересекать границу. "Телеграф" расскажет подробнее о том, каких категорий мужчин это касается и какие потребуются документы.

В законодательстве прописаны условия и правила пересечения границы военнообязанных мужчин. В основном это касается сопровождающих. Об этом рассказала адвокат и юрист Ario Law Firm Надежды Грищенко, сообщает издание Факты ICTV.

"В основном, эти особые условия прописаны для тех, кто осуществляет сопровождение за границу лиц с инвалидностью, своих родителей или родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы, являются опекунами лиц с инвалидностью и сопровождают их. Это указано в ключевых пунктах 2¹ и 2² Правил пересечения государственной границы гражданами Украины, где закреплен полный перечень лиц, кого мужчины могут сопровождать и в каком статусе", — отметила Грищенко.

По словам эксперта, есть и некоторые особенности относительно самостоятельного выезда за пределы Украины. То есть, военнообязанные мужчины могут выезжать за границу без лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью, лиц, нуждающихся в постоянном уходе и т.д.

Пересечение госграницы осуществляется на основании справки о пребывании вышеупомянутых категорий лиц на консульском учете в иностранном государстве. Вместе с такой справкой нужно иметь пакет документов (и их нотариально заверенных копий), которые мужчина имел при себе в случае сопровождения указанных лиц.

Адвокат добавила, что еще одна особенность заключается в том, что мужчины от 18 до 60 лет, сопровождающие лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью, лиц, нуждающихся в постоянном уходе, или детей, обязаны вернуться в страну не позднее тех граждан, которых они сопровождали.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что юрист Екатерина Затулко объяснила, можно ли украинцам выезжать за пределы страны без внутреннего паспорта, используя свидетельство о рождении.