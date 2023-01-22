Виїзд за кордон України для військовозобов’язаних: юрист пояснила правила

У деяких випадках військовозобов’язані можуть виїжджати з України

У зв’язку з дією воєнного стану та загальної мобілізації в Україні виїзд із країни чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено. Однак деякі військовозобов’язані все ж таки можуть перетинати кордон. "Телеграф" розповість докладніше про те, яких категорій чоловіків це стосується та які будуть потрібні документи.

У законодавстві прописані умови та правила перетину кордону військовозобов’язаних чоловіків. Здебільшого це стосується супроводжуючих. Про це розповіла адвокат та юрист Ario Law Firm Надії Грищенко, повідомляє видання Факти ICTV.

"В основному, ці особливі умови прописані для тих, хто здійснює супровід за кордон осіб з інвалідністю, своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи, є опікунами осіб з інвалідністю і супроводжує їх. Це зазначено в ключових пунктах 2¹ и 2² Правил перетинання державного кордону громадянами України, де закріплений повний перелік осіб, кого чоловіки можуть супроводжувати та в якому статусі", — зазначила Грищенко.

За словами експертки, є деякі особливості щодо самостійного виїзду за межі України. Тобто військовозобов’язані чоловіки можуть виїжджати за кордон без осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, осіб, які потребують постійного догляду тощо.

Перетин держкордону здійснюється на підставі довідки про перебування вищезгаданих категорій осіб на консульському обліку в іноземній державі. Разом із такою довідкою потрібно мати пакет документів (та їх нотаріально засвідчених копій), які чоловік мав при собі у разі супроводу вказаних осіб.

Адвокат додала, що ще одна особливість полягає в тому, що чоловіки від 18 до 60 років, які супроводжують осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, осіб, які потребують постійного догляду, або дітей, зобов’язані повернутися в країну не пізніше за тих громадян, яких вони супроводжували.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що юрист Катерина Затулко пояснила, чи можна українцям виїжджати за межі країни без внутрішнього паспорта, використовуючи свідоцтво про народження.