Выезд из Украины: юрист назвал категорию военнообязанных, которым можно пересекать границу

Мужчины и женщины, работающие в медицинской сфере, имеют разные права на пересечение госграницы

В Украине из-за полномасштабного вторжения россии продолжается внедренное президентом военное положение и всеобщая мобилизация, в рамках которых выезд за пределы страны военнообязанным мужчинам запрещен. В то же время правительство все же учло насущные потребности украинцев, поэтому некоторые категории все же могут получить разрешение на выезд. Это касается и медицинских работников, но только женщин.

Как в комментарии "Факты" рассказал адвокат и юрист Ario Law Firm Антон Диденко, в рамках действующего законодательства, а именно приказа Министерства обороны Украины, военный учет женщин отдельных профессий, к которым относятся и отдельные профессии в медицинской сфере, отсрочили до октября 2023 года. Именно поэтому женщины-медики имеют право свободно пересекать украинскую государственную границу. Что касается того, как изменится ситуация уже после установленной правительством даты, ее нужно будет отслеживать дополнительно.

"Из-за того, что Минобороны анонсировало изменения в закон Украины О военном учете и военной службе с целью обеспечения военного учета женщин только в добровольном порядке, пока не известно, что будет дальше", — пояснил эксперт.

Если говорить о мужчинах, работающих в медицинской сфере, то во время военного положения свободно выезжать за пределы Украины права не имеют. То есть если мужчина-медик состоит на военном учете, то пересечь государственную границу без уважительных и предусмотренных на то законодательством причин, у него нет возможности.

Ранее "Телеграф" сообщал, что во время военного положения в Украине некоторые категории граждан имеют право на пересечение государственной границы только по внутреннему паспорту — кто попал в список на получение разрешения.