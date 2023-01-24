Поездки за границу для чиновников. У запрета обнаружили важный недостаток

Матери-госслужащицы не смогут попасть к своим детям за границей

Запрет на выезд из Украины для чиновников и чиновниц, который накануне принял Совет нацбезопасности и обороны (СНБО), вызвал дополнительные сложности для женщин-госслужащих.

Чиновницы, которые вывезли детей в страны Запада, переживают, что теперь не смогут их увидеть. Ведь теперь, чтобы выехать, нужно оформить служебную командировку или уволиться.

Неудобства даже для законопослушных

На проблему обратила внимание сотрудница Офиса омбудсмена, основательница правозащитного центра "Дия" Александра Дворецкая. В Facebook она рассказала, что время от времени уезжает в Германию увидеть сына и теперь не сможет это сделать:

"Возвращаюсь от сына, который в Германии, под громкое решение о запрете выезда за пределы Украины руководителей структурных подразделений на госслужбе. То есть ограничения касаются и меня — руководителя управления. Следующую поездку я планировала на день рождения сына в апреле. Выходит, я должна уволиться? Это какая-то новая реформа госслужбы?", — спрашивает Дворецкая.

Александра Дворецкая добавила к сообщению скриншот разговора с сыном по видеосвязи

Она говорит, что неприятно, что за коррупционные отпуска в Испании чиновников отвечает она. Львиную часть отпуска занимают пересадки, чтобы увидеть ребенка хоть на 3 дня. В комментариях Дворецкая уточнила, что у сына также нет возможности увидеть отца.

"Ведь как сложно видеть сына только в экране телефона. И как сложно организовать ему быт и безопасность в Киеве и работу себе одновременно", — подчеркнула Дворецкая.

Под ограничения попадают госслужащие и выезжающие по системе "Путь". В комментариях также обращают внимание на то, что документ необходимо либо дополнить пояснениями, либо отредактировать.

Депутат Киевсовета Ксения Семенова также считает, что решение в первую очередь отразится не на тех, кто "опрометчиво застигнул фото в шубе из Парижа", а матерей.

Ксения Семенова с дочерью Соломией

"Многие важные для Украины женщины сделали очень сложный выбор. Они отправили детей за границу с родственниками, а сами остались работать на победу государства.

Теперь их выбор будет еще сложнее. Ты или не видишь своего ребенка вообще. Или ты бросаешь свою миссию, призвание и государство и едешь к ребенку. Или забираешь ребенка в Украину, не имея возможности дать ему нормальную жизнь здесь", — пишет Семенова.

Теперь также невозможно вывезти ребенка в неделю туда, где нет воздушной тревоги.

"Но с другой стороны, ты если выбираешь быть с государством в этот момент, то выбираешь это на сто процентов… Сложный и неприятный вопрос. Я не знаю, как правильно", — пишет Семенова.

В комментариях под постом Семеновой соглашаются с тем, что решение коснется тех, кто не злоупотреблял

Заместитель председателя НСЗУ Татьяна Бойко уточнила, что выбрала оставить детей в Украине, но высказалась, что мамы-чиновницы теперь предстали перед выбором уволиться или работать.

"Когда принимали это решение, кто-то посчитал, сколько женщин на госслужбе, которые живут и работают в Украине, вынуждены были отвезти своего ребенка за границу? Потому что с садиками и школами сложно, потому что воздушные тревоги и нет света и тепла. Мамы не смогут поехать и увидеть своих детей. И эти мамы, которые продолжили, несмотря на войну работать для Украины и в Украине, предстанут перед выбором: видеть своего ребенка или работать", — пишет Бойко.

Кроме того, Бойко поставила под сомнение дальновидность решения с точки зрения человеческих ресурсов, потому что после войны нас ждет восстановление, а самое ценное — это люди.

"Если женщине запретить видеться с ребенком, если он хочет работать на госслужбе, как вы думаете, выберет ли он остаться в Украине?" – спрашивает чиновница.

Следует отметить, что под каждым из этих постов пользователи-мужчины обращают внимание на то, что тоже не могут увидеть своих детей.

В комментариях часто упоминают выезд мужчин, ограниченный ранее пребыванием на военном учете

Объясняем, что изменится

23 января президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ №27/2023, которым утвердил решение СНБО "О некоторых вопросах пересечения государственной границы Украины в условиях военного положения". Что он предполагает:

Ограничение выезда за границу забронированных государственных служащих, работников предприятий и организаций в отпуска.

Разрешается выезд этим категориям только в служебные командировки.

Ужесточение контроля за выездом через систему "ПУТЬ".

Ужесточение контроля выезда с "белыми билетами".

Полный список должностей, которые попадают под ограничения, читайте здесь.

Как сообщал "Телеграф", в последнее время в медийном поле разгорелось несколько громких скандалов из-за роскошных отпусков госслужащих.

Первоначально соцсети возмущались фотографиями отдыха в Париже спикера пограничной службы Иванны Плантовской, которая отвечала за коммуникацию службы в южных областях, граничащих с линией фронта или даже находящихся во временной оккупации. После шквала критики в ее сторону, чиновницу решили уволить.

Также подобный скандал произошел с заместителем генпрокурора Алексеем Симоненко, который новогодние праздники провел в Испании. По данным нардепа Ярослава Железняка, Симоненко уволили 23 января.