По мнению российского чиновника, соответствующие меры помогут компенсировать ущерб, нанесенный рф

Спикер государственной думы россии вячеслав володин, ранее придумавший наказание для граждан, выехавших из рф, неожиданно предложил правительству дополнить уголовный кодекс еще одним пунктом. Речь идет о полной конфискации имущества тех россиян, которые бежали за границу, ведь их действия якобы подпадают под экстремизм и дискредитацию вооруженных сил россии.

Об этом спикер в пятницу, 13 января, написал в своем Telegram-канале, отметив, что в последнее время довольно большое количество россиян позволяет себе "лить грязь" на власть, а также солдат и офицеров российской армии. По его словам, таким образом они откровенно поддерживают "злодеев, нацистов и убийц".

володин также пафосно добавил, что такие действия в россии должны оцениваться как "реабилитация нацизма, призывы к экстремизму или дискредитация вооруженных российских сил".

"В этой ситуации правильно будет соответствующие статьи уголовного кодекса дополнить пунктом о конфискации у негодяев имущества в россии, которого они имеют достаточно, чтобы возместить нанесенный ущерб", — говорится в публикации.

Спикер предложил дополнить статью уголовного кодекса рф пунктом о конфискации имущества за бегство из страны, ведь такие действия, по его мнению, относятся к "реабилитации нацизма, экстремизма и дискредитации вс рф".

володин убежден, что это поможет возместить ущерб, нанесенный государству-агрессору.

"…но совести им это, конечно, не вернет", — подытожил он.

Ранее "Телеграф" сообщал, как заместитель председателя совета безопасности рф дмитрий медведев призвал лишать доходов и не пускать обратно в россию мужчин, выехавших за границу, ведь они являются "изменниками" и должны искупить свою вину перед государством до конца жизни.