На думку російського урядовця, відповідні заходи допоможуть компенсувати збитки, завдані рф

Речник державної думи росії в'ячеслав володін, який раніше вигадав покарання для громадян, які виїхали з рф, запропонував уряду доповнити кримінальний кодекс ще одним пунктом. Мова йде про повну конфіскацію майна тих росіян, які втекли за кордон, адже їх дії нібито підпадають під екстремізм і дискредитацію збройних сил рф.

Про це парламентарій у п'ятницю, 13 січня, написав у своєму Telegram, зазначивши, що останнім часом досить велика кількість жителів росії дозволяє собі "лити бруд" на владу, а також солдатів і офіцерів російської армії. За словами спікера, таким чином вони відверто підтримують "лиходіїв, нацистів і вбивць".

володін також додав, що такі дії у росії повинні оцінюватися як "реабілітація нацизму, заклики до екстремізму або дискредитація збройних російських сил".

"У цій ситуації правильно буде відповідні статті кримінального кодексу доповнити пунктом про конфіскацію у негідників майна у рф, якого вони мають достатньо, щоб відшкодувати завдані збитки", — йдеться в тексті публікації.

Урядовець запропонував доповнити статтю кримінального кодексу росії пунктом про конфіскацію майна за втечу з країни, адже такі дії, на його думку, відносяться до "реабілітації нацизму, екстремізму та дискредитацію зс рф".

володін переконаний, що це допоможе відшкодувати збитки, завдані державі.

"…але совісті їм це, звичайно, не поверне", — підсумував він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як заступник голови ради безпеки рф дмитро медведєв закликав позбавляти доходів і не пускати назад до росії чоловіків, які виїхали за кордон, адже вони є "зрадниками" і повинні спокутувати свою провину перед державою до кінця життя.