Поїздки за кордон для чиновників. У заборони виявили важливий недолік

Матері-держслужбовиці не зможуть потрапити до своїх дітей за кордоном

Заборона на виїзд з України для чиновників та чиновниць, яку напередодні ухвалила Рада нацбезпеки та оборони (РНБО), спричинила додаткові складнощі для держслужбовиць.

Посадовиці, які вивезли дітей у країни Заходу, переймаються, що тепер не зможуть їх побачити. Адже тепер, щоб виїхати, потрібно оформити службове відрядження чи звільнитися.

Незручності навіть для законослухняних

На проблему звернула увагу співробітниця Офісу омбудсмена, засновниця правозахисного центру "Дія" Олександра Дворецька. У Facebook вона розповіла, що час від часу виїжджає у Німеччину побачити сина і тепер не зможе це зробити:

"Вертаюся від сина, який в Німеччині, під гучне рішення про заборону виїзду за межі України керівників структурних підрозділів, що на держслужбі. Тобто, обмеження стосуються і мене — керівника управління. Наступну поїздку я планувала на день народження сина у квітні. Виходить, я повинна звільнитися? Це якась нова реформа держслужби?", — запитує Дворецька.

Олександра Дворецька додала до допису скріншот розмови із сином по відеозв’язку

Вона каже, що неприємно, що за корупційні відпочинки в Іспанії високопосадовців відповідає вона. Левову частину відпустки займають пересадки, аби побачити дитину хоч на 3 дні. У коментарях Дворецька уточнила, що син також не має можливості побачити батька.

"Бо як же складно бачити сина тільки в екрані телефону. І як складно організувати йому побут і безпеку в Києві та роботу собі одночасно", — підкреслила Дворецька.

Під обмеження попадають держслужбовці та ті, хто виїжджає за системою "Шлях". У коментарях також звертають увагу на те, що документ необхідно або доповнити поясненнями або відредагувати.

Депутатка Київради Ксенія Семенова також вважає, що рішення у першу чергу позначиться не на тих, хто "необачно запостили фото в шубі із Парижу", а матерів.

Ксенія Семенова з донькою Соломією

"Чимало важливих для України жінок зробили дуже складний вибір. Вони відправили дітей за кордон із родичами, а самі залишилися працювати на перемогу держави.

Тепер їхній вибір буде ще складнішим. Ти або не бачиш свою дитину взагалі. Або ти кидаєш свою місію, покликання і державу, і їдеш до дитини. Або забираєш дитину в Україну, не маючи можливості дати їй нормальне життя тут", — пише Семенова.

Тепер також неможливо вивезти дитину на тиждень туди, де немає повітряної тривоги.

"Але з іншого боку, ти якщо обираєш бути з державою в цей момент, то обираєш це на сто відсотків… Складне і неприємне питання. Я не знаю, як правильно", — пише Семенова.

У коментарях під постом Семенової погоджуються з тим, що рішення зачепить тих, хто не зловживав

Заступниця голови НСЗУ Тетяна Бойко уточнила, що обрала залишити дітей в Україні, але висловилася, що мами-чиновниці тепер постали перед вибором звільнитися чи працювати.

"Коли приймали це рішення, хтось порахував, скільки жінок на держслужбі, які живуть і працюють в Україні, змушені були відвезти свою дитину за кордон? Тому що з садочками та школами складно, тому що повітряні тривоги та немає світла та тепла. І тепер через цю заборону мами не зможуть поїхати й побачити своїх дітей. І ці мами, які продовжили попри війну працювати для України та в Україні, постануть перед вибором: бачити свою дитину або працювати", — пише Бойко.

Окрім цього, Бойко поставила під сумнів далекоглядність рішення з точки зору людських ресурсів, бо після війни на нас чекає відбудова, а найцінніше — це люди.

"Якщо жінці заборонити бачитися з дитиною, якщо вона хоче працювати на держслужбі, як ви думаєте, чи вибере вона лишитися в Україні?", — питає чиновниця.

Варто зазначити, що під кожним із цих постів користувачі-чоловіки звертають увагу на те, що також не можуть побачити своїх дітей.

У коментарях часто згадують виїзд чоловіків, обмежений раніше перебуванням на військовому обліку

Пояснюємо, що зміниться

23 січня президент України Володимир Зеленський підписав Указ №27/2023, яким затвердив рішення РНБО "Про деякі питання щодо перетину державного кордону України в умовах воєнного стану". Що він передбачає:

Обмеження виїзду за кордон заброньованих державних службовців, працівників підприємств та організацій у відпустки.

Дозволятиметься виїзд цим категоріям лише у службові відрядження.

Посилення контролю за виїздом через систему "ШЛЯХ".

Посилення контролю виїзду з "білими білетами".

Повний список посад, які попадають під обмеження, — читайте тут.

Як повідомляв "Телеграф", останнім часом у медійному полі розгорілося декілька гучних скандалів у зв’язку із розкішними відпустками держслужбовців.

Спочатку соцмережі обурювалися світлинами відпочинку у Парижі речниці прикордонної служби Іванни Плантовської, яка відповідала за комунікацію служби у південних областях, що межують з лінією фронту чи навіть перебувають у тимчасовій окупації. Після шквалу критики в її бік, чиновницю вирішили звільнити.

Також подібний скандал стався із заступником генпрокурора Олексієм Симоненком, який новорічні свята провів в Іспанії. За даними нардепа Ярослава Железняка, Симоненка звільнили 23 січня.