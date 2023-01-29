Запрет на выезд чиновников из Украины: какие есть исключения и кого они касаются

Изменения касаются женщин и мужчин

Выезд за границу Украины для должностных лиц может быть осуществлен исключительно с целью служебной командировки, в ходе которой будут решаться вопросы, необходимые нашей страны. Однако есть и несколько исключений из этих правил.

Об этом в эфире телемарафона рассказал пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

По его словам, изменения относительно выезда для чиновников и депутатов, внесенные в правительственном постановлении, включают в себя ряд исключений:

женщина или мужчина, которые являются родителями-одиночками, могут в исключительных случаях уехать к своим детям в возрасте до 18 лет (включительно), которые находятся за границей, или для сопровождения таких детей для выезда за пределы Украины. В данном случае гражданину нужно иметь подтверждение того, с какой целью он направляется за пределы страны.

когда выезд осуществляется для последующего лечения за границей. При этом у лица должны быть все необходимые документы, дающие право на выезд и письмо Министра здравоохранения.

на основании отдельного решения Председателя ГНСУ, в случае если за границей умер один из членов семьи лица первой или второй степени родства.

"Привилегий нет. Изменения касаются женщин и мужчин. Все нормы четко прописаны в изменениях в Постановление №57 и пограничники ими будут руководствоваться", — отметил Демченко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Совет нацбезопасности и обороны в ходе очередного заседания принял решение об изменении порядка выезда за границу для должностных лиц в Украине, пока в стране продолжается война. Речь идет о народных избранниках, правоохранителях, прокурорах и т.д.