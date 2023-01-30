Граница будет парализована: нардеп указал на проблемы с нормой о выезде за границу для чиновников

Нардеп обратился к Кабмину для уточнения правил выезда

В постановление Кабмина о запрете на выезд чиновников за границу попали депутаты местных советов, при том, что в оригинальном решении СНБО и указе президента Владимира Зеленского об этом не упоминалось.

На это обратил внимание нардеп "Слуги народа" Виталий Безгин, который призвал правительство четко прописать норму относительно выезда женщин-депутатов местных советов.

По его словам, эта норма прописана непонятным образом, поскольку в ней непонятно могут ли эти женщины выезжать за границу без командировки или же обязательно должны иметь документ, подтверждающий, что они едут на встречу с ребенком до 18 лет.

При этом Безгин считает, что если встреча является обязательным условием, то это парализует работу пограничников, поскольку местных советов огромное количество и сотрудникам ГПСУ придется проверять каждую женщину на предмет, действительно ли ее дети за границей.

Кроме того, нардеп отметил, что данный шаг может привести к тенденции о сложении депутатских полномочий в местных советах и разрушения системы местного самоуправления.

"Убежден, что ограничения в отношении женщин должны быть сняты, а формулировки должны быть четкими", — написал он, добавив, что отправил соответствующее обращение премьер-министру Денису Шмыгалю.

При этом в комментариях к записи многие пользователи сети напомнили, что депутаты местных советов не являются государственными служащими, кроме того они не получают за это зарплату и трудовой стаж, а потому тенденция к сложению полномочий может стать вполне реальной.

Как сообщалось ранее, решение закрыть границу для государственных чиновников вызвало возмущение среди женщин-госслужащих, которые вывезли детей за границу. Многие из чиновниц начали жаловаться, что теперь они не могут их увидеть, а для того, чтобы это сделать надо либо выписывать командировку, либо увольняться.