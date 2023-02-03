Скандальному екс-главі Дніпропетровщини "відкрили дорогу" для виїзду з України

На екс-чиновника не поширюються укази глави держави про заборону депутатам на виїзд

15-та сесія Дніпропетровської облради проголосувала за дострокове припинення депутатських повноважень колишнього глави обласної військової адміністрації Валентина Резніченка, звільненого у рамках "великої чистки" в регіонах.

Як повідомляє "Суспільне", 92 депутати проголосували "за" , один "проти", 4 утрималися. Голосування відбулося, оскільки сам Резніченко подав письмову заяву про складання депутатського мандату.

Журналіст-рослідувач Юрій Ніколов на своїй сторінці у Facebook висловив думку, що тепер Резніченко перетвориться на звичайну людину без державного статусу і перестане підпадати під наказ Зеленського державним людям не покидати Україну.

"І значить, якийсь з безчисленних чиновників зможе підмахнуть рішення про внесення Резніченка в систему "Шлях" як Великому волонтеру, і він зможе виїхати за кордон подалі від відморожених детективів. Чого не хотілося б", — пише журналіст.

Екс-депутат поки ніяк не відреагував на власну відставку, а його акаунт у Facebook і Telegram-канал залишаються "мертвими" з 24 січня, тобто дня, коли було оголошено про звільнення низки губернаторів, у тому числі і Резніченка.

Нагадаємо, на початку листопада 2022 Резніченко потрапив у скандал, коли стало відомо, що він переказав 1,5 млрд грн на ремонт доріг фірмі своєї подруги, фітнес-тренерки Яни Хланти, в компанії якої чиновник неодноразово їздив за кордон.

А 26 грудня детективи НАБУ провели обшуки у робочому кабінеті Валентина Резніченка, який тоді ще очолював область.