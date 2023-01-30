Нові великі відставки в Україні: ЗМІ пишуть, під ким у Кабміні хитаються крісла

Відставки можуть відбутися вже найближчим часом

В Україні знову заговорили про кадрові перестановки у Кабінеті міністрів. У ЗМІ кажуть, що одразу кілька міністрів можуть позбутися своїх посад.

Так, за даними джерел видання "РБК-Україна" крісло захиталося одразу під вісьмома чиновниками:

міністром енергетики Германом Галущенком,

міністром стратегічних галузей промисловості Павлом Рябікіним,

міністром молоді та спорту Вадимом Гутцайтом,

міністром ветеранів Юлією Лапутіною,

міністром освіти Сергієм Шкарлетом,

віце-прем’єром та міністром реінтеграції Іриною Верещук,

міністром екології Русланом Стрільцем,

міністром культури та інформполітики Олександром Ткаченком.

Журналісти пишуть, що міністерські голови можуть полетіти вже на наступному пленарному засіданні Ради у лютому. При цьому зазначається, що це зовсім не означає, що вони вже найближчим часом залишаться без крісел.

"Оскільки деякі прізвища з переліку перебувають у списку на виліт вже багато місяців, навіть із "долютневих часів". Частково ці перестановки пов’язані із загальним скороченням Кабміну та злиттям міністерств, а комусь довго не можуть знайти адекватного наступника. Та й взагалі оптимізація виконавчої влади, кажуть співрозмовники РБК-Україна, стопориться головним чином через відсутність кадрового резерву", — йдеться у матеріалі.

Джерела видання також спростували чутки про можливу відставку прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. Вони стверджують, що про його заміну поки не йдеться.

Водночас "Українська правда" також має інформацію про найближчі кадрові перестановки. За її даними, відставка найближчим часом відставка може світити міністру молоді та спорту Вадиму Гутцайту та міністру з питань стратегічних галузей промисловості Павлу Рябікіну.

Повідомляється, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак розглядає кандидатуру призера Сіднейської Олімпіади у потрійному стрибку, депутата Київради та водночас радника голови ВП Олени Говорової на посаду міністра молоді та спорту.

Проте не виключено, що Мінмолодьспорту взагалі загрожує ліквідація через поєднання з Міністерством культури та інформаційної політики. Крім того, Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, а також Міністерство аграрної політики та продовольства можуть поєднати з Мінекономіки.

"Водночас, за даними УП, міністру енергетики Герману Галущенку поки що відставка не загрожує. Це пов’язано, стверджують джерела, з "протекцією" міністра з боку заступника керівника ОП Ростислава Шурми. Також у своєму кріслі залишиться міністр оборони Олексій Резніков. Не буде поки що кадрових рішень і щодо голови МВС, яке залишилося без повноцінного керівника після трагічної загибелі Дениса Монастирського", — йдеться у статті.

Варто зазначити, що раніше джерела "Телеграфу" також повідомляли про масштабні кадрові перестановки. За нашими даними, незабаром втратити свою посаду може Герман Галущенко. Не виключено, що "на вихід" попросять ще одного заступника Єрмака — куратора силового блоку Олега Татарова. Також йшлося про звільнення відразу кількох глав ОВА, що підтвердилося вже за кілька днів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Міністерстві оборони відбулися чергові кадрові зміни. З посади директора департаменту закупівель Міноборони звільнено Богдана Хмельницького.

Також ми повідомляли про те, що Кабмін ухвалив рішення щодо в.о. міністра Лозинського, викритого у наживі на генераторах.