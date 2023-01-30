Новые большие отставки в Украине: СМИ пишут, под кем в Кабмине шатаются кресла

Отставки могут произойти уже в ближайшее время

В Украине снова заговорили о кадровых перестановках в Кабинете министров. В СМИ говорят, что сразу несколько министров могут лишиться своих должностей.

Так, по данным источников издания "РБК-Украина" кресло зашаталось сразу под восьмью чиновниками:

министром энергетики Германом Галущенко,

министром стратегических отраслей промышленности Павлом Рябикиным,

министром молодежи и спорта Вадимом Гутцайтом,

министром ветеранов Юлией Лапутиной,

министром образования Сергеем Шкарлетом,

вице-премьером и министром реинтеграции Ириной Верещук,

министром экологии Русланом Стрельцом,

министром культуры и информполитики Александром Ткаченко.

Журналисты пишут, что министерские головы могут полететь уже на следующем пленарном заседании Рады в феврале. При этом отмечается, что это вовсе не означает, что все они уже в ближайшее время останутся без кресел.

"Поскольку некоторые фамилии из перечня находятся в списке стоящих на вылет уже много месяцев, даже с "дофевральских времен". Частично эти перестановки связаны с общим сокращением Кабмина и слиянием министерств, а кому-то долго не могут найти адекватного преемника. Да и вообще оптимизация исполнительной власти, говорят собеседники РБК-Украина, стопорится главным образом из-за отсутствия кадрового резерва", — говорится в материале.

Источники издания также опровергли слухи о возможной отставке премьер-министра Дениса Шмыгаля. Они утверждают, что о его замене пока речи не идет.

В тоже время "Украинская правда" также имеет информацию о ближайших кадровых перестановках. По её данным, в ближайшее время отставка может светить министру молодежи и спорта Вадиму Гутцайту и министру по вопросам стратегических отраслей промышленности Павлу Рябикину.

Сообщается, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак рассматривает кандидатуру призера Сиднейской Олимпиады в тройном прыжке, депутата Киевсовета и одновременно советника главы ОП Елены Говоровой на должность министра молодежи и спорта.

Однако не исключено, что Минмолодежьспорту вообще грозит ликвидация по средством объедения с Министерством культуры и информационной политики. Кроме того, Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности, а также Министерство аграрной политики и продовольствия могут объединить с Минэкономики.

"В то же время, по данным УП, министру энергетики Герману Галущенко пока отставка не грозит. Это связано, утверждают источники, с "протекцией" министра со стороны заместителя руководителя ОП Ростислава Шурмы. Также в своем кресле останется министр обороны Алексей Резников. Не будет пока кадровых решений и относительно главы МВД, которое осталось без полноценного руководителя после трагической гибели Дениса Монастырского", — говорится в статье.

Стоит отметить, что ранее источники "Телеграфа" также сообщали о масштабных кадровых перестановках. По нашим данным, вскоре потерять свой пост может Герман Галущенко. Не исключено, что "на выход" попросят еще одного зама Ермака — куратора силового блока Олега Татарова. Также говорилось об увольнении сразу нескольких глав ОВА, что подтвердилось уже через несколько дней.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Министерстве обороны произошли очередные кадровые изменения. С должности директора департамента закупок Минобороны уволен Богдан Хмельницкий.

Также мы сообщали о том, что Кабмин принял решение по и.о. министра Лозинскому, уличенному в наживе на генераторах.