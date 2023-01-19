Татарова могут уволить из ОП - что узнали источники "Телеграфа"

Решение может быть принято уже сегодня

В Украине могут произойти кадровые перестановки в Офисе президента, Кабмине и в администрациях некоторых областей. Вечером 19 января произойдет совещание по кадровым вопросам с участием президента Зеленского, по итогам которой, в частности, "на выход" могут попросить заместителя Ермака — куратора силового блока Олега Татарова.

Об этом сообщили "Телеграфу" наши источники во властных коридорах.

К Татарову есть вопросы не только в Украине из-за коррупционного дела "Укрбуда" и жилья для Нацгвардии, но и в США — за его ложные высказывания по Революции Достоинства, тесные связи с подсанкционным Андреем Портновым, антизападную риторику и атаки на антикоррупционную инфраструктуру.

Больше о возможной отставке Татарова и других грядущих кадровых перестановках в Украине вы можете прочитать в полной версии материала на сайте "Телеграф".

Напомним, ранее мы писали о том, что после гибели Дениса Монастырского в Броварах и.о. главы МВД был назначен Игорь Клименко. О том, чем известен Игорь Клименко, который теперь будет отвечать за МВД вы можете прочитать в нашем материале.

Также мы сообщали о том, что в Украине засекретили зарплаты Зеленского и верхушки его офиса.