"Военная" тайна: в Украине засекретили зарплаты Зеленского и верхушки его офиса

Зарплаты высших чиновников Украины и их приближенных стали военной тайной

В Украине до окончания действия военного положения не будут разглашать заработные платы президента страны Владимира Зеленского, которого по версии социологов большинство украинцев считают политиком года, главы Офиса президента Андрея Ермака, а также ОП в целом.

Об этом в субботу, 14 января, пишет издание Фокус, ссылаясь на ответы Государственного управления делами (ГУД) на запросы издания.

В ответе на запросы в ГУД сослались на указ Зеленского о продолжении военного положения в Украине и "обстоятельства непреодолимой силы".

В подтверждение своих слов Фокус опубликовал скрины полученных на запросы ответов:

ГУД засекретило зарплату Зеленского

Государственное управление делами также засекретило зарплату за 2022 год Ермака и десяти его заместителей, в том числе Кирила Тимошенко, Олега Татарова и Ростислава Шурмы.

Неизвестными остались зарплаты главы аппарата ОП Марии Витушок и пресс-секретаря президента Сергея Никифорова.

Во всех случаях причина одна и та же — действие военного положения в Украине.

ГУД засекретило зарплаты Ермака и его замов

ГУД засекретило зарплаты разного рода советников ОП

Как сообщалось, совсем недавно вопрос нескромного финансового благополучия заместителя главы ОП Кирилла Тимошенко вызвал скандал и негодование украинцев. В частности, он сам опубликовал фото с рождественского сочельника, на котором пользователи увидели весьма дорогую посуду.