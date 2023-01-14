"Військова" таємниця: в Україні засекретили зарплати Зеленського та верхівки його офісу
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Зарплати деяких вищих чиновників України та їх наближених стали військовою таємницею
В Україні до закінчення дії військового стану не розголошуватимуть заробітні плати президента країни Володимира Зеленського, якого за версією соціологів більшість українців вважають політиком року, глави Офісу президента Андрія Єрмака, а також ОП загалом.
Про це у суботу, 14 січня, пише видання Фокус, посилаючись на відповіді Державного управління справами (ДУС) на запити видання.
У відповіді на запити у ДУС послалися на указ Зеленського про продовження військового стану в Україні та "обставини непереборної сили".
На підтвердження своїх слів Фокус опублікував скріни отриманих на запити відповідей:
Державне управління справами також засекретило зарплату за 2022 рік Єрмака та десяти його заступників, у тому числі Кирила Тимошенко, Олега Татарова та Ростислава Шурми.
Невідомими залишилися зарплати голови апарату ОП Марії Вітушек та прессекретаря президента Сергія Никифорова.
У всіх випадках причина одна й та сама — дія військового стану в Україні.
Як повідомлялося, зовсім недавно питання нескромного фінансового благополуччя заступника голови ОП Кирила Тимошенка викликало скандал і обурення українців. Зокрема, він сам опублікував фото з різдвяного святвечора, на якому користувачі побачили дуже дорогий посуд.