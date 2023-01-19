Татарова можуть звільнити з ОП — про що дізналися джерела "Телеграфу"

Рішення може бути ухвалене вже сьогодні

В Офісі президента, Кабміні та адміністраціях деяких областей України можуть відбутися кадрові перестановки. Увечері 19 січня відбудеться нарада з кадрових питань за участю президента Зеленського, за підсумками якої, зокрема, "на вихід" можуть попросити заступника Єрмака — куратора силового блоку Олега Татарова.

Про це повідомили "Телеграфу" наші джерела у владних коридорах.

До Татарова є питання не лише в Україні через корупційну справу "Укрбуду" та житло для Нацгвардії, а й у США — за його хибні висловлювання щодо Революції Гідності, тісні зв’язки з підсанкціонованим Андрієм Портновим, антизахідну риторику та атаки на антикорупційну інфраструктуру.

Більше про можливу відставку Татарова та інші майбутні кадрові перестановки в Україні ви можете прочитати у повній версії матеріалу на сайті "Телеграф".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що після загибелі Дениса Монастирського у Броварах в.о. глави МВС було призначено Ігоря Клименка. Про те, чим вын відомий, ви можете прочитати в нашому матеріалі.

Також ми повідомляли про те, що в Україні засекретили зарплати Зеленського та верхівки його офісу.