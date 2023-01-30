Хвиля відставок в Україні: боротьба з корупцією чи вимога Заходу (опитування)
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Кожен третій українець вважає відставки внутрішньою боротьбою у владі
Українці вважають, що нова хвиля відставок членів уряду, представників Офісу президента на п'яти губернаторів — це боротьба з корупцією у вітчизняній владі та спроба підвищити її ефективність.
Саме такими є результати дослідження, проведеного соціологічною службою Active Group.
Так, на запитання "Чи чули ви про кадрові перестановки минулого тижня?" ствердно відповіли 64,1% респондентів. Ще 18,8% опитаних щось чули, але не впевнені; а 17,0% — взагалі нічого не знають про кадрові перестановки на Банковій, Грушевського та в регіонах.
Відповідаючи на запитання, що спричинило ці перестановки, боротьбу з корупцією назвали 49,8% респондентів. Решта голосів розподілилася таким чином:
- підвищення ефективності роботи влади — 41,4%;
- вимоги західних партнерів — 36,3%;
- внутрішня боротьба у владі — 37,0%;
- це просто планові ротації — 7,7%;
- важко відповісти — 9,2%.
Говорячи по персоналіях відправлених у відставку чиновників та урядовців, і відповідаючи на запитання "Кого з цих людей ви знаєте або чули про них?", 59,6% українців ствердно відповіли про заступника керівника ОП Кирила Тимошенка; ще 56,8% — про голову Київської ОВА Олексія Кулебу.
Що стосується решти персон, то голоси розподілилися таким чином:
- колишній голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко — 28,6%;
- колишній в.о. міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василь Лозинський — 26,1%;
- колишній заступник міністра оборони В'ячеслав Шаповалов — 10,9%;
- колишній голова Запорізької ОВА Олександр Старух — 10,6%;
- колишній голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич — 10,3%;
- колишній заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко — 9,1%;
- колишній голова Сумської ОВА Дмитро Живицький — 9,1%;
- колишній заступник міністра розвитку громад та територій В'ячеслав Негода — 8,8;
- колишній заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Іван Лукеря — 6,4%.
Дослідження здійснено компанією Active Group за допомогою онлайн-панелі SunFlower Sociology. Метод: самозаповнення анкет громадянами України віком 18 та більше років. Вибірка: 600 анкет (репрезентативна за віком, статтю і регіоном України). Період збирання даних: 28 січня 2023 р.
Нагадаємо, "Телеграф" писав про нові великі відставки в Україні і назвав імена, під ким у Кабміні хитаються крісла.