Хвиля відставок в Україні: боротьба з корупцією чи вимога Заходу (опитування)

Кожен третій українець вважає відставки внутрішньою боротьбою у владі

Українці вважають, що нова хвиля відставок членів уряду, представників Офісу президента на п'яти губернаторів — це боротьба з корупцією у вітчизняній владі та спроба підвищити її ефективність.

Саме такими є результати дослідження, проведеного соціологічною службою Active Group.

Так, на запитання "Чи чули ви про кадрові перестановки минулого тижня?" ствердно відповіли 64,1% респондентів. Ще 18,8% опитаних щось чули, але не впевнені; а 17,0% — взагалі нічого не знають про кадрові перестановки на Банковій, Грушевського та в регіонах.

Відповідаючи на запитання, що спричинило ці перестановки, боротьбу з корупцією назвали 49,8% респондентів. Решта голосів розподілилася таким чином:

підвищення ефективності роботи влади — 41,4%;

вимоги західних партнерів — 36,3%;

внутрішня боротьба у владі — 37,0%;

це просто планові ротації — 7,7%;

важко відповісти — 9,2%.

Говорячи по персоналіях відправлених у відставку чиновників та урядовців, і відповідаючи на запитання "Кого з цих людей ви знаєте або чули про них?", 59,6% українців ствердно відповіли про заступника керівника ОП Кирила Тимошенка; ще 56,8% — про голову Київської ОВА Олексія Кулебу.

Що стосується решти персон, то голоси розподілилися таким чином:

колишній голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко — 28,6%;

— 28,6%; колишній в.о. міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василь Лозинський — 26,1%;

— 26,1%; колишній заступник міністра оборони В'ячеслав Шаповалов — 10,9%;

— 10,9%; колишній голова Запорізької ОВА Олександр Старух — 10,6%;

— 10,6%; колишній голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич — 10,3%;

— 10,3%; колишній заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко — 9,1%;

— 9,1%; колишній голова Сумської ОВА Дмитро Живицький — 9,1%;

— 9,1%; колишній заступник міністра розвитку громад та територій В'ячеслав Негода — 8,8;

— 8,8; колишній заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Іван Лукеря — 6,4%.

Дослідження здійснено компанією Active Group за допомогою онлайн-панелі SunFlower Sociology. Метод: самозаповнення анкет громадянами України віком 18 та більше років. Вибірка: 600 анкет (репрезентативна за віком, статтю і регіоном України). Період збирання даних: 28 січня 2023 р.

Нагадаємо, "Телеграф" писав про нові великі відставки в Україні і назвав імена, під ким у Кабміні хитаються крісла.