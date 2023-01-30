Волна отставок в Украине: борьба с коррупцией или требование Запада (опрос)
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Каждый третий украинец считает отставки внутренней борьбой во власти
Украинцы считают, что новая волна отставок членов правительства, представителей Офиса президента и пяти губернаторов – это борьба с коррупцией в отечественной власти и попытка повысить ее эффективность.
Именно такими были результаты исследования, проведенного социологической службой Active Group.
Так, на вопрос "Слышали ли вы о кадровых перестановках на прошлой неделе?" утвердительно ответили 64,1% респондентов. Еще 18,8% опрошенных что-то слышали, но не уверены; а 17,0% вообще ничего не знают о кадровых перестановках на Банковой, Грушевского и в регионах.
Отвечая на вопрос, вызвавший эти перестановки, борьбу с коррупцией назвали 49,8% респондентов. Остальные голоса распределились следующим образом:
- повышение эффективности работы власти — 41,4%;
- требование западных партнеров – 36,3%;
- внутренняя борьба во власти – 37,0%;
- это просто плановые ротации – 7,7%;
- затруднились ответить — 9,2%.
Говоря о персоналиях отправленных в отставку чиновников и членов правительства, и отвечая на вопрос "Кого из этих людей вы знаете или слышали о них?", 59,6% украинцев утвердительно ответили о заместителе руководителя ОП Кирилле Тимошенко; еще 56,8% — о главе Киевской ОВА Алексее Кулебе.
Что касается остальных персон, то голоса распределились следующим образом:
- бывший глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко — 28,6%;
- бывший и.о. министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василий Лозинский — 26,1%;
- бывший заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов — 10,9%;
- бывший глава Запорожской ОВА Александр Старух — 10,6%;
- бывший глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич — 10,3%;
- бывший заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко — 9,1%;
- бывший глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий — 9,1%;
- бывший заместитель министра развития общин и территорий Вячеслав Негода — 8,8;
- бывший заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Иван Лукеря — 6,4%.
Исследование проведено компанией Active Group с помощью онлайн панели SunFlower Sociology. Метод: самозаполнение анкет гражданами Украины 18 и более лет. Выборка: 600 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины). Период сбора данных: 28 января 2023 г.
Напомним, "Телеграф" писал о новых больших отставках в Украине и назвал имена, под кем в Кабмине шатаются кресла.